Horizon Zero Dawn gratis da oggi su PS4 e PS5, resta vostro per sempre

Dalle prime ore di questa mattina (martedì 20 aprile) Horizon Zero Dawn Complete Edition è gratis sul PlayStation Store, il gioco è scaricabile a costo zero da tutti, senza bisogno di avere un abbonamento PlayStation Plus attivo.

Vi basterà andare sul PlayStation Store e scaricare gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition, avete tempo fino al 14 maggio per aggiungerlo alla libreria, una volta riscattato sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.



Davvero un bel regalo da parte di Sony considerando che il pacchetto con Horizon Zero Dawn e l'espansione The Frozen Wilds viene normalmente venduto a 19.99 euro, sicuramente un gustoso antipasto in vista dell'arrivo di Horizon Forbidden West. Oltre al gioco e al DLC questa versione include anche i seguenti contenuti:

Abito Ranger della Tempesta Carja e Arco Possente Carja

Pack Mercante Carja

Abito Pioniera Banuk e Arco da Abbattimento Banuk

Pack Viaggiatrice Banuk

Pack Guardiana Nora

Artbook digitale e tema per PS4

Fino al 23 aprile potete scaricare gratis i giochi Play at Home per PS4 e PSVR pubblicato a fine marzo tra cui Subnautica,, Enter The Gungeon, Rez Infinite,, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper e Paper Beast. Infine vi ricordiamo che Aloy è arrivata in Fortnite come parte del crossover tra Horizon Zero Dawn e il Battle Royle di Epic Games.