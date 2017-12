Horizon Zero Dawn: Guerrilla Games pubblica l'aggiornamento 1.50

, l'acclamato action RPG di, si aggiorna quest'oggi con un nuovo update. La software house olandese sta continuando a ritoccare e limare tanti piccoli aspetti tecnici del gioco dopo il lancio del DLC, in modo da consegnare ai giocatori un'esperienza che sia la più rifinita possibile.

La patch 1.50, dunque, non introduce alcuna novità a livello di meccaniche o feature di gioco, bensì va a sistemare alcuni difetti del comparto audio ed altri problemi grafici geometrici che affliggevano ancora la precedente build. Oltre a questo, abbiamo la risoluzione di alcuni crash, e diversi fix che vanno a rettificare dei bug di progressione. Se interessati a consultare l'intero changelog, vi rimandiamo a questo collegamento.

Horizon Zero Dawn e Horizon: The Frozen Wilds sono ora disponibili in esclusiva su PlayStation 4. Da pochi giorni è inoltre stata pubblicata la Complete Edition del gioco, di cui potete ammirare il trailer di lancio visitando questo indirizzo.