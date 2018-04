Horizon Zero Dawn: Guerrilla Games annuncia il cuscino di Nil in edizione limitata

Liscio, seducente e stranamente inquietante. Ecco a voi il cuscino di, che vi ricorderà il tempo trascorso con il più enigmatico personaggio non giocante di Horizon Zero Dawn

Ogni cuscino di Nil è stato imbottito con fibra di poliestere a mano dai membri di Guerrilla Games, e presenta una stampa in altissima qualità su microfibra ipoallergenica resistente agli acari della polvere. Potete farvi un'idea ben precisa sul prodotto guardando le immagini raccolte nella galleria in basso. Il cuscino è disponibile all'acquisto a partire da oggi 1 aprile. Affrettatevi però, lo stock è limitato a sole 1000 unità! Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Cosa ne pensate? Chiaramente, si tratta di un Pesce d'Aprile bello e buono imbastito dai ragazzi di Guerrilla Games! È al tempo stesso estremamente divertente e piuttosto inquietante, non trovate? Sarebbe molto strano dormire con lo spietato ex guerriero Carja, che se ne va in giro per il mondo di Horizon Zero Dawn a far piazza pulita di banditi.