Horizon Zero Dawn è incredibile a 8K con Ray Tracing, eccolo in video

Continua a stupire il lavoro dei modder su alcuni prodotti che, malgrado gli anni sulle spalle, mostrano un comparto grafico da urlo grazie all'utilizzo di piccole collezioni di mod. L'ultimo ad aver ricevuto questo tipo di attenzioni è proprio la versione PC di Horizon Zero Dawn.

Il filmato, catturato su un PC che monta una Nvidia GeForce RTX 3090, propone una versione pesantemente modificata del titolo Guerrilla Games tramite l'installazione della mod Reshade che implementa il Ray Tracing e altera la palette dei colori e di una serie di file che modificano la telecamera. Ad accompagnare il tutto troviamo poi il preset grafico più alto tra quelli disponibili nelle impostazioni del gioco, ovvero quello intitolato "Estremo" e grazie al quale si potenzia ulteriormente la definizione di personaggi e fondali. Il risultato è davvero incredibile, soprattutto se confrontato con il recente filmato di gameplay di Horizon Forbidden West pubblicato da Sony nel corso di uno degli ultimi State of Play.

Prima di lasciarvi allo spettacolare filmato, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata confermata la data d'uscita definitiva di Horizon Forbidden West, in arrivo il prossimo febbraio su PS4 e PS5. Nell'attesa potete correre a scaricare l'upgrade gratuito per PS5 di Horizon Zero Dawn, che permette di giocare a 4K e 60fps.