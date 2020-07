Horizon Zero Dawn: logo modificato in vista di Forbidden West per PS5

Nella giornata di ieri Guerrilla Games ha finalmente rotto il silenzio e con un nuovo trailer di Horizon Zero Dawn: Complete Edition ha svelato la data d'uscita dell'avventura di Aloy su PC, che per fortuna non è molto lontana.

Il filmato ha assolto il compito di presentare tutte le caratteristiche tecniche esclusive che contraddistingueranno questa nuova versione del gioco, dal supporto ai monitor Ultra-Wide al framerate sbloccato con selettore fino a 120fps, passando per la vegetazione dinamica, i riflessi potenziati e numerose opzioni per la regolazione di parametri come il FOV.

A quando pare la versione PC di Horizon Zero Dawn non porta con sé solamente tante migliorie grafiche, ma anche un importante cambiamento al logo, che è stato allineato allo stile offerto da quello di Horizon Forbidden West per PS5, annunciato meno di un mese fa. Come potete vedere nell'immagine in calce, il carattere non è cambiato, ma adesso tra il "Horizon" e il sottotitolo "Zero Dawn" è presente una linea orizzontale spezzata dal numero romano I, laddove invece Horizon Forbidden West presenta il numero romano II. Una piccola ma sostanziale modifica, che che chiarisce per bene la natura seriale delle opere di Guerrilla Games.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Horizon Zero Dawn: Complete Edition sarà acquistabile su PC (via Steam ed Epic Games Store) a partire dal 7 agosto al prezzo di 49,99 euro.