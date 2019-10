Horizon Zero Dawn: London Studio è al lavoro sul possibile adattamento VR?

Sembrerebbe che London Studio, dopo il successo di pubblico e critica riservato a Blood & Truth, voglia continuare sulla strada dei titoli per VR con un adattamento della celebre esclusiva PlayStation 4, Horizon Zero Dawn.

Ad affermarlo con un tweet è stato Callum Hurley che ha lavorato nella scena della realtà virtuale per molti anni ricoprendo, tra gli altri, il ruolo di brand ambassador in Oculus VR. Il post di Hurley recita: "sono stato recentemente informato sullo sviluppo di un nuovo entusiasmante gioco per PlayStation VR da parte di London Studio. Non sono sicuro se sarà per PS4, PS5 o per entrambe, ma è davvero eccitante, e l'annuncio potrebbe essere su Horizon...". Ovviamente la notizia va presa con le pinze ma se davvero ci fosse un gioco VR basato sull'universo di Horizon Zero Dawn in sviluppo, London Studio potrebbe essere una scelta plausibile dato che viene considerato, in questo campo, come uno dei team di maggior talento di Sony.

Recentemente sono emerse alcune indiscrezioni sul nuovo progetto di Guerrilla Games che potrebbe essere legato allo sviluppo di Horizon Zero Dawn 2. Intanto, per chi non lo conoscesse, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Blood & Truth.