Horizon Zero Dawn è la nuova Offerta di Natale del PlayStation Store

è la nuova offerta di Natale del PlayStation Store: da oggi e fino al 22 dicembre, l'avventura dipotrà essere acquistata sullo Store Sony con uno sconto pari al 35%.

Da oggi e fino alle 15:00 del 22 dicembre, l'edizione digitale di Horizon Zero Dawn sarà acquistabile sul PlayStation Store al prezzo di 24,99 euro, con un risparmio di 15 euro sul prezzo di listino. Nessuna promozione, invece, per quanto riguarda l'espansione The Frozen Wilds o la Complete Edition.

Approfitterete di questa occasione per recuperare una delle migliori esclusive disponibili su PlayStation 4? Ricordiamo che il 22 dicembre partirà la dodicesima e ultima offerta di Natale del PlayStation Store.