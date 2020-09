Horizon Zero Dawn su PC si aggiorna con la patch 1.05, ecco tutte le novità

Guerrilla Games continua ad aggiornare con una certa costanza la versione PC di Horizon Zero Dawn, disponibile da qualche settimana e al centro di numerose polemiche per via dei problemi tecnici che la affliggono. L'update in questione porta il titolo alla versione 1.05 e sistema solo alcuni dei problemi noti.

Tra le principali correzioni dell'aggiornamento troviamo i crash dovuti alla gestione della memoria video, alla presenza di alcuni antivirus e a problemi con Steam. Anche il comparto grafico ha subito dei miglioramenti, dal momento che alcune delle animazioni non girano più a 30 fotogrammi al secondo (sembrano essere stati risolti anche i problemi con i capelli di Aloy) e sono stati corretti i problemi di compatibilità con alcuni modelli di schede video. Potete leggere il lungo changelog sul sito ufficiale del team di sviluppo, sul quale sono stati segnalati i problemi ancora presenti in questa versione del gioco.

A proposito dell'IP targata Guerrilla, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West per PlayStation 5 potrebbe essere tra i protagonisti dell'evento Sony fissato alle ore 22:00 di questa sera, durante il quale scopriremo anche la data d'uscita e il prezzo della console next-gen. Nel caso in cui foste interessati all'evento, vi ricordiamo che potete seguirlo con noi sul canale Twitch di Everyeye, sul quale siamo già online con una lunga maratona che ci accompagnerà fino al PS5 Showcase.