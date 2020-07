Horizon Zero Dawn PC: l'arrivo su Steam è imminente?

Sembra proprio che l'arrivo di Aloy su PC possa avvenire prima del previsto. Stando infatti ad alcuni indizi scovati dagli utenti nel database di Steam, Horizon Zero Dawn potrebbe arrivare sul client Valve tra pochi giorni.

Proprio nelle ultime ore, infatti, sono stati aggiunti al database di Steam l'EULA (End-User License Agreement, ovvero l'accordo di licenza con l'utente finale). Questa pratica solitamente avviene in prossimità del lancio di un gioco sulla piattaforma, quindi potremmo assistere nel giro di pochi giorni ad un lancio a sorpresa del titolo Guerrilla Games su PC. Secondo alcuni utenti, è probabile che il gioco possa uscire in concomitanza con la fine dei saldi estivi di Steam e non è da escludere che l'uscita avvenga a non troppi giorni di distanza da Death Stranding, altro gioco che vanta il Decima Engine e in arrivo proprio il 14 luglio 2020, ovvero tra poco più di una settimana.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla versione PC del gioco, vi ricordiamo che di recente si è vociferato della possibilità di vedere Horizon Zero Dawn in bundle con i processori Ryzen di AMD.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato annunciato il nuovo Horizon Forbidden West, nuovo capitolo della serie in arrivo il prossimo anno solo su PlayStation 5.