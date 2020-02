Horizon Zero Dawn per PC compare su Amazon France!

Come segnalato da Kotaku, su Amazon France ha fatto la sua comparsa la pagina prodotto di Horizon Zero Dawn per PC, avvenimento che ha ovviamente riacceso i rumor riguardo un possibile arrivo del gioco su Windows.

Non ci sono dettagli di alcun tipo come copertina, prezzo, descrizione o data di uscita, la pagina di Amazon riporta solamente il titolo del gioco e la piattaforma (PC Windows) senza ulteriori informazioni. Una pagina apparentemente pubblicata in fretta, il fatto però che nel database del più grande rivenditore del mondo sia comparsa la versione PC di Horizon ha generato non poco hype.

Da tempo si parla di un possibile debutto di Horizon Zero Dawn su PC nel corso del 2020, ad oggi però Guerrilla e Sony non hanno confermato o annunciato nulla a riguardo e dunque il tutto deve essere preso con le dovute precauzioni in attesa di novità in merito.

E voi cosa ne pensate, sareste favorevoli all'arrivo di Horizon su Personal Computer? Potrebbe essere un modo per espandere la fanbase e aumentare la visibilità del brand in attesa del non ancora annunciato Horizon Zero Dawn 2, quest'ultimo in uscita probabilmente su PS5, sempre secondo rumor e teorie non confermate.