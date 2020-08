Horizon Zero Dawn PC: disponibile una seconda patch, risolve numerosi problemi

A pochi giorni dalla pubblicazione del primo update della versione PC di Horizon Zero Dawn, ecco che Guerrilla Games aggiorna nuovamente il titolo con la patch 1.02, la quale mira a risolvere altri problemi che affliggono il porting disponibile da qualche giorno su Epic Games Store e Steam.

Tra i principali problemi risolti dalla patch in questione troviamo i crash all'avvio e la mancata sincronizzazione di alcune animazioni alle frequenze di aggiornamento superiori ai 30Hz. Anche le prestazioni dovrebbero aver ricevuto un lieve miglioramento grazie ad alcune modifiche apportate dagli sviluppatori, sebbene sia improbabile che gli utenti che riscontravano grossi problemi di fluidità possano ora giocare senza problemi.

Proprio come il precedente aggiornamento, anche in questo caso troviamo una serie di problematiche che potrebbero ancora verificarsi in situazioni specifiche e alle le quali il team di sviluppo sta ancora lavorando ad una soluzione. In ogni caso sembra che Guerrilla sia intenzionata a migliorare costantemente il gioco e l'arrivo di due aggiornamenti in soli 10 giorni fa ben sperare per il futuro. Se volete scoprire ogni singolo dettaglio dell'aggiornamento, vi invitiamo a leggere il changelog completo sulla pagina ufficiale Steam del gioco.

