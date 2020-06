Horizon Zero Dawn per PC gratis con l'acquisto di una CPU Ryzen di AMD?

Dalla Gran Bretagna, rimbalza in rete l'indiscrezione sul lancio imminente di una nuova offerta promozionale che dovrebbe permettere agli acquirenti di una CPU Ryzen AMD di riscattare gratis una copia di Horizon Zero Dawn per PC.

L'offerta in questione, per il momento, sembrerebbe riguardare solo un numero limitato di negozi inglesi specializzati nell'assemblaggio e nella rivendita di PC gaming personalizzati come Overclock3D UK e Chillblast. Non sappiamo, quindi, se l'iniziativa promozionale verrà ripresa anche in Europa da altri rivenditori selezionati, come avvenuto in passato con le offerte "Raise the Game" con giochi gratis per l'acquisto di una GPU AMD di ultima generazione.

Stando a quanto illustrato dagli store britannici che hanno lanciato questa promozione, gli acquirenti di un processore AMD della famiglia Ryzen riceverà un codice che consentirà il download gratuito della versione PC di Horizon Zero Dawn su Steam e i contenuti aggiuntivi legati alla Complete Edition, che comprendono l'espansione The Frozen Wilds e tutti i DLC dell'originaria versione PS4.

I processori coinvolti nell'offerta sono gli AMD Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 370X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 3900X e Ryzen 9 3950X. La promozione dovrebbe essere già attiva in Gran Bretagna e lo sarà fino alla giornata di martedì 30 giugno 2020.