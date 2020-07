Horizon Zero Dawn su PC: Guerrilla mostra le diverse impostazioni grafiche

Mentre mancano davvero poche settimane all'uscita di Horizon Zero Dawn su PC, Guerrilla Games confeziona una clip che mette in evidenza le numerose impostazioni grafiche della nuova versione del kolossal sci-fi targato Sony.

Oltre all'espansione The Frozen Wilds e all'intero pacchetto di contenuti aggiuntivi che ha caratterizzato il periodo post-lancio dell'avventura fantascientifica di Guerrilla su PS4, la Complete Edition di Horizon Zero Dawn consentirà a tutti gli appassionati del genere di tarare la propria esperienza di gioco in base alle necessità e alle capacità del proprio PC gaming.

All'interno del menù delle impostazioni grafiche di Zero Dawn troveremo così i moduli per la selezione della risoluzione (con tanto di supporto ai monitor Ultra Wide), del limitatore del framerate, della vegetazione dinamica, del rendering HDR per i monitor compatibili, del campo della visuale e dell'illuminazione (ivi compresa la qualità delle ombre).

Parallelamente a queste opzioni ci saranno poi le impostazioni grafiche per il livello di dettaglio di texture, modelli, filtro anisotropico, occlusione ambientale e motion blur, oltre alla customizzazione dei controlli e all'utile strumento per il benchmark.

Per un approfondimento ulteriore, su queste pagine trovate la lista con i requisiti minimi e consigliati di Horizon Zero Dawn su PC, ma prima vi ricordiamo che la nuova edizione del capolavoro free roaming di Guerrilla è prevista al lancio per il 7 agosto su Steam ed Epic Games Store.