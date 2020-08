Horizon Zero Dawn PC: una mod promette di risolvere i problemi di framerate e stuttering

Guerrilla Games ha recentemente confermato di essere al lavoro per risolvere i crash di Horizon Zero Dawn su PC. Intanto, lo sviluppatore amatoriale Kaldaien invita gli utenti che stanno riscontrando dei problemi con la versione PC di Zero Dawn a servirsi della sua mod per risolverli.

La nuova versione della celebre mod Special K di Monster Hunter World, utilizzabile su diversi altri titoli, ambisce a risolvere i problemi più importanti riscontrati dagli appassionati, come lo stuttering e i cali improvvisi di framerate.

Curiosamente, anche Kaldaien, come Guerrilla, riferisce di non aver ancora finito di sviluppare questa patch fan made. Nel frattempo, chi desidera superare i problemi di stuttering e di framerate con la versione PC di Horizon Zero Dawn può provare a scaricare la mod Special K e a modificare manualmente il file .ini inserendo questi dati:

[API.Hook]

LastKnown = 64

d3d11 = false

d3d12 = true

Sempre a detta di Kaldaien, per chi dovesse continuare ad avere problemi con il framerate del titolo è consigliabile aprire il gioco in modalità finestra, attendere la pubblicazione della nuova versione della mod Special-K ottimizzata per il kolossal GDR di Sony e, ovviamente, la diffusione da parte di Guerrilla del prossimo update. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate la nostra recensione della versione PC di Horizon Zero Dawn.