Horizon Zero Dawn per PC: la nuova patch reintroduce la deformazione della neve

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.03 per la versione PC di Horizon Zero Dawn, un corposo aggiornamento che va a risolvere molti problemi tecnici riscontrati in queste settimane dalla community.

La patch risolve un problema legato ad un eccessivo utilizzo delle risorse della GPU che poteva mandare in crash il gioco, oltre ad altre problematiche tecniche legate alla gestione dell'IA, al corretto riconoscimento del monitor e alle dimensioni della finestra. Risolti anche i bug legati alla progressione, inoltre viene reinserita la deformazione della neve.

Gli sviluppatori hanno poi risolto il bug dello scaling 4K che in alcune situazioni non funzionava a dovere, hanno migliorato il contatore degli fps su schermo e risolto alcuni errori di traduzione e bug legati ai salvataggi, ai profilo e alla validazione degli stessi. Sul sito di Guerrilla trovate l'elenco completo delle migliorie della patch 1.03 di Horizon Zero Dawn per PC.

Un update piuttosto corposo che dimostra come il team olandese non abbia abbandonato la neonata versione PC, avendo lavorato nelle ultime tre settimane per risolvere i problemi segnalati dai giocatori, la patch 1.02 di Horizon Zero Dawn PC ha risolto a sua volta altri bug rendendo il gioco più stabile.