Horizon Zero Dawn su PC: il nuovo video gameplay fissa la data di uscita!

Dopo averci mandato in brodo di giuggiole con il reveal trailer di Horizon Forbidden West su PS5, i ragazzi di Guerrilla Games confezionano un nuovo video gameplay di Horizon Zero Dawn su PC per annunciare la data di uscita ufficiale del kolossal sci-fi.

La trasposizione PC della prima avventura post-apocalittica di Aloy vanterà diverse migliorie grafiche rispetto alla versione originaria su PlayStation 4, come il supporto al formato Ultra Wide, delle texture più definite, degli effetti particellari e di illuminazione più curati e la possibilità di aumentare la risoluzione e il framerate in funzione delle capacità del proprio PC gaming.



Il titolo vanterà anche dei migliori riflessi, un menù rinnovato che offrirà molte più opzioni per la personalizzazione grafica dell'esperienza da vivere nei panni di Aloy, una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo sbloccata (sarà possibile spingersi a 60fps e oltre) e degli scenari caratterizzati da un nuovo fogliame che reagirà dinamicamente alle sollecitazioni ambientali e al passaggio della protagonista e delle Macchine.



Il nuovo filmato di gioco di Horizon Zero Dawn su PC che potete ammirare in apertura d'articolo ne fissa ufficialmente la data di uscita a venerdì 7 agosto 2020: chi vorrà acquistare il titolo al lancio potrà farlo sia sulle pagine di Steam che su quelle di Epic Games Store.

Già che ci siamo, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sui cinque migliori momenti di Horizon Zero Dawn, in attesa dell'approdo su PC e nella speranza di ricevere al più presto delle nuove informazioni sul sequel Forbidden West confermato su PS5 nel 2021.