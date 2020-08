Horizon Zero Dawn PC: ondata di recensioni negative su Steam per via dei problemi tecnici

Dopo il lancio pressoché perfetto di Death Stranding su PC erano in pochi ad avere dubbi sulle performance del Decima Engine su una piattaforma diversa da PlayStation 4 ma il recente Horizon Zero Dawn ha dimostrato che non è esattamente così. A poche ore dal lancio su Steam, il titolo Guerrilla ha già raccolto un discreto numero di voti negativi.

Dando una rapida occhiata alle valutazioni degli utenti si può notare come siano in molti a segnalare problemi tecnici di una certa importanza, i quali talvolta impediscono persino di avviare il gioco. In altri casi si evidenziano problemi noti come stuttering, cali di framerate e altri fastidi che inficiano in maniera più o meno sensibile l'esperienza dei giocatori PC. Lo stesso team di sviluppo, poco prima del debutto del gioco su Steam, ha pubblicato un messaggio nel quale vengono elencate le principali problematiche ancora in fase di risoluzione e le quali dovrebbero essere sistemate a breve con un aggiornamento.

Purtroppo non conosciamo alcun dettaglio sui tempi di pubblicazione della patch correttiva e non è da escludere che possano volerci diversi giorni prima che la situazione possa migliorare per chi sta riscontrando questo genere di problemi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PC di Horizon Zero Dawn a cura di Francesco Fossetti, che aveva segnalato qualche problema tecnico oltre ad una certa carenza di impostazioni grafiche.