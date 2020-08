Horizon Zero Dawn PC: open world, caccia e upgrade, la guida per i nuovi giocatori

Con l’arrivo di Horizon: Zero Dawn su PC, anche i giocatori Steam possono finalmente mettere le mani sul kolossal di Guerrilla, e apprezzarne il vasto open world. Vediamo in questa guida alcuni consigli per godervi al massimo l’avventura, evitando frustrazioni e momenti morti.

Prima di iniziare con i consigli veri e propri, è doveroso precisare che Horizon Zero Dawn è un titolo che non si basa su scontri frenetici e ad armi spianate, dove la potenza di fuoco è tutto ciò che conta. Al contrario, nella maggior parte dei combattimenti, sia contro le macchine che contro i nemici umani, vi ritroverete in pesante inferiorità numerica e di mezzi. Per riuscire a sopravvivere dovrete studiare il campo di battaglia prima di iniziare lo scontro, preparare trappole, creare strategie d’approccio e agire silenziosamente, in modo tale da ribilanciare a vostro favore la potenza degli avversari.

Open World

Casse Gratis - ogni mercante del gioco vi fornirà una cassa di scorte gratuita, riscattabile una volta soltanto, contenente alcune risorse utili per la fabbricazione di oggetti e munizioni; la troverete nella sezione dedicata ai rifornimenti.

- ogni mercante del gioco vi fornirà una cassa di scorte gratuita, riscattabile una volta soltanto, contenente alcune risorse utili per la fabbricazione di oggetti e munizioni; la troverete nella sezione dedicata ai rifornimenti. Programmate il Viaggio - il gioco vi permette di tenere traccia soltanto di una missione e di un segnalino manuale contemporaneamente: di conseguenza, è facile accorgersi di aver superato un punto di interesse sul vostro percorso quando ormai è troppo tardi. Il consiglio è quindi quello di controllare bene i punti di interesse e le missioni che avete intenzione di raggiungere durante il viaggio verso l’obiettivo principale, e prendere nota dei punti di riferimento sulla mappa, come foreste, fiumi o montagne. Lungo il cammino, inoltre, controllate frequentemente la mappa, in modo tale da essere sicuri di non oltrepassare la vostra meta.

- il gioco vi permette di tenere traccia soltanto di una missione e di un segnalino manuale contemporaneamente: di conseguenza, è facile accorgersi di aver superato un punto di interesse sul vostro percorso quando ormai è troppo tardi. Il consiglio è quindi quello di controllare bene i punti di interesse e le missioni che avete intenzione di raggiungere durante il viaggio verso l’obiettivo principale, e prendere nota dei punti di riferimento sulla mappa, come foreste, fiumi o montagne. Lungo il cammino, inoltre, controllate frequentemente la mappa, in modo tale da essere sicuri di non oltrepassare la vostra meta. Riposate ai Falò - ricordatevi di utilizzare spesso la funzione di riposo ai falò, che incontrerete piuttosto frequentemente all’interno della vasta mappa di gioco, poiché vi permette di salvare i progressi. I falò fungono anche da checkpoint per il viaggio rapido: potrete infatti saltare tra i falò per risparmiare tempo, consumando un kit per il viaggio rapido, che dovrete acquistare dai mercanti o fabbricare utilizzando le risorse ottenute cacciando.

- ricordatevi di utilizzare spesso la funzione di riposo ai falò, che incontrerete piuttosto frequentemente all’interno della vasta mappa di gioco, poiché vi permette di salvare i progressi. I falò fungono anche da checkpoint per il viaggio rapido: potrete infatti saltare tra i falò per risparmiare tempo, consumando un kit per il viaggio rapido, che dovrete acquistare dai mercanti o fabbricare utilizzando le risorse ottenute cacciando. Acquistate il Kit Viaggio Rapido Illimitato - dopo aver raggiunto la città di Meridian, incontrerete alcuni mercanti che vendono un kit per effettuare un numero illimitato di viaggi rapidi ai vari falò del mondo di gioco. Questo oggetto è particolarmente utile nella seconda metà di gioco, quando inizierete ad utilizzare molto frequentemente il viaggio rapido, poiché vi permetterà di risparmiare denaro e risorse, e non rischierete mai di restare senza kit.

Caccia e combattimento

Scansionate i Nemici - ogni avversario ha dei punti di forza e di debolezza, è vulnerabile in alcune zone specifiche del corpo e subisce danni minori da alcuni elementi e maggiori da altri. Scansionare i nemici prima di un combattimento vi permetterà di elaborare una strategia d’attacco mirata a massimizzare i danni inflitti, colpendo ogni vostro avversario nel giusto punto con una freccia, o una bomba, del giusto elemento.

- ogni avversario ha dei punti di forza e di debolezza, è vulnerabile in alcune zone specifiche del corpo e subisce danni minori da alcuni elementi e maggiori da altri. Scansionare i nemici prima di un combattimento vi permetterà di elaborare una strategia d’attacco mirata a massimizzare i danni inflitti, colpendo ogni vostro avversario nel giusto punto con una freccia, o una bomba, del giusto elemento. Gelo - qualora una bestia meccanica dovesse essere vulnerabile al gelo, o più in generale se questo elemento non dovesse rientrare tra le sue resistenze, una tattica d’attacco sempre valida è quella di stordirla e incapacitarla utilizzando munizioni di ghiaccio, per poi tempestarla di frecce e bombe esplosive e di fuoco. In questo modo bloccherete l’avversario per qualche secondo, e riuscirete a infliggergli una grande quantità di danni: con questo metodo è possibile eliminare anche le macchine più grosse e pericolose.

- qualora una bestia meccanica dovesse essere vulnerabile al gelo, o più in generale se questo elemento non dovesse rientrare tra le sue resistenze, una tattica d’attacco sempre valida è quella di stordirla e incapacitarla utilizzando munizioni di ghiaccio, per poi tempestarla di frecce e bombe esplosive e di fuoco. In questo modo bloccherete l’avversario per qualche secondo, e riuscirete a infliggergli una grande quantità di danni: con questo metodo è possibile eliminare anche le macchine più grosse e pericolose. Lacerazione - l’attributo di Lacerazione di armi e munizioni è particolarmente importante nell’economia dei combattimenti di Horizon Zero Dawn, poiché è la statistica che definisce la capacità di staccare pezzi dal corpo delle macchine, lasciandole esposte e vulnerabili. Uno dei modi più utili per usare frecce laceranti è quello di cercare di staccare dal corpo delle bestie più grandi le armi che portano sul dorso: una volta cadute al suolo saranno disponibili per essere raccolte ed utilizzate da Aloy, dandole un vantaggio enorme durante la fase di combattimento grazie alla loro straordinaria potenza di fuoco.

Upgrade

Frecce Multiple - imparate il prima possibile l’abilità di scoccare più di una freccia contemporaneamente con i vostri archi, poiché vi tornerà molto comoda soprattutto contro i nemici umani, i quali spesso non muoiono con un colpo solo nemmeno in caso di headshot. Scoccare un paio di frecce in un colpo vi permetterà di aggirare questo problema, e aumentare le vostre possibilità di infiltrazione silenziosa in avamposti e accampamenti.

- imparate il prima possibile l’abilità di scoccare più di una freccia contemporaneamente con i vostri archi, poiché vi tornerà molto comoda soprattutto contro i nemici umani, i quali spesso non muoiono con un colpo solo nemmeno in caso di headshot. Scoccare un paio di frecce in un colpo vi permetterà di aggirare questo problema, e aumentare le vostre possibilità di infiltrazione silenziosa in avamposti e accampamenti. Maestro delle Bestie - un’altra abilità che vi tornerà molto utile, soprattutto dopo la prima metà dell’avventura principale, è quella che vi permette di chiamare una macchina alleata in ogni momento, la quale potrà essere cavalcata per velocizzare gli spostamenti e può fornirvi un piccolo aiuto durante i combattimenti (sono bestie che non infliggono molti danni ai nemici, ma funzionano come un utile diversivo per permettervi di pianificare meglio l’azione).

- un’altra abilità che vi tornerà molto utile, soprattutto dopo la prima metà dell’avventura principale, è quella che vi permette di chiamare una macchina alleata in ogni momento, la quale potrà essere cavalcata per velocizzare gli spostamenti e può fornirvi un piccolo aiuto durante i combattimenti (sono bestie che non infliggono molti danni ai nemici, ma funzionano come un utile diversivo per permettervi di pianificare meglio l’azione). Prove del Cacciatore - sparsi per la mappa di gioco troverete un totale di 5 accampamenti di cacciatori di diverse tribù, in ciascuno dei quali potrete svolgere una serie di 3 prove di caccia, che se completate vi forniscono delle medaglie; raccogliendo un totale di 15 medaglie di ogni tipo, sbloccherete un’arma speciale che surclassa in potenza qualsiasi altra arma che potete trovare in vendita dai mercanti.

- sparsi per la mappa di gioco troverete un totale di 5 accampamenti di cacciatori di diverse tribù, in ciascuno dei quali potrete svolgere una serie di 3 prove di caccia, che se completate vi forniscono delle medaglie; raccogliendo un totale di 15 medaglie di ogni tipo, sbloccherete un’arma speciale che surclassa in potenza qualsiasi altra arma che potete trovare in vendita dai mercanti. Visitate i Calderoni - i Calderoni sono dei dungeon che uniscono fasi platform a fasi di combattimento con le macchine, e una volta completati vi permettono di sbloccare alcune delle migliori abilità del gioco, e vi consentono anche di scoprire moltissime informazioni sul background narrativo di Horizon Zero Dawn.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione della versione PC di Horizon Zero Dawn.