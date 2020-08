Horizon Zero Dawn su PC: la grafica del kolossal Guerrilla in un video 4K 60fps

Nell'attesa che si faccia il 7 agosto per assistere all'approdo su Steam ed Epic Store del kolossal GDR di Sony, proviamo a scoprire come gira Horizon Zero Dawn su PC con questo video 4K 60fps realizzato con le impostazioni grafiche del preset High.

Come suggerito nelle scorse settimane dalla versione PC di Death Stranding, il Decima Engine della sussidiaria olandese dei PlayStation Studios riesce a esprimersi al suo massimo potenziale su un ecosistema Windows grazie alla scalabilità del motore grafico e, naturalmente, al lavoro svolto da Guerrilla nelle molteplici impostazioni accessibili nel menù di pausa.

Le numerose impostazioni grafiche di Zero Dawn su PC consentono ad esempio di abilitare la risoluzione dinamica, attivare il limitatore del framerate, modificare il rendering HDR per i monitor compatibili e personalizzare il campo della visuale o l'illuminazione (comprese ovviamente le ombre). Non mancano poi delle opzioni per cambiare il livello di dettaglio delle texture, la profondità del filtro anisotropico e l'occlusione ambientale, per poi "controllare" il tutto attraverso l'utile strumento di benchmark integrato nel titolo.

Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza ludica, grafica e narrativa dell'ultima versione del kolossal a mondo aperto di Guerrilla Games, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Horizon Zero Dawn su PC con tutte le considerazioni e i giudizi di Francesco Fossetti.