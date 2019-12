Horizon: Zero Dawn su PC? Per Jason Schreier è una possibilità

Il mese di dicembre ha visto debuttare sulla scena videoludica alcune voci di corridoio legate ad un possibile arrivo sul mercato di una versione PC di Horizon: Zero Dawn.

Sull'argomento, si è recentemente espresso Jason Schreier, noto editor di Kotaku, tramite il proprio account Twitter ufficiale. Un utente "justin cantrell" attivo sul social network ha infatti chiesto al giornalista videoludico di offrire un commento sulla vicenda. Come potete verificare dai cinguettii che trovate in calce a questa news, ne è seguito un succinto, ma interessante, scambio di battute. Interpellato sull'eventualità che il titolo di Guerrilla Games possa in futuro approdare su PC, Schreier ha affermato: "Non posso smentire quel rumor". La risposta ha dunque portato l'utente Twitter ad approfondire: "Dunque pensi che sia un possibilità?". La replica dell'editor di Kotaku è stato un sintetico "Sì".



Ad ora, non è giunta alcuna comunicazione ufficiale su di un possibile ampliamento delle piattaforme supportate da Horizon: Zero Dawn. L'eventualità che le avventure di Aloy possano in futuro approdare su PC è dunque, al momento, da intendersi come un rumor non confermato. Questa non è tuttavia l'unica voce di corridoio che vede protagonista l'IP. Con la next-gen sempre più vicina, infatti, molti si chiedono se sia in sviluppo presso Guerrilla Games un Horizon Zero Dawn 2 per PS5.