Horizon Zero Dawn su PC: pubblicato il primo screenshot e confermato supporto Ultra Wide

Ormai tre anni fa, abbandonate temporaneamente le atmosfere di Killzone, il team di Guerrilla Games portava sul mercato videoludico l'universo di Horizon: Zero Dawn.

Per festeggiare il terzo compleanno della propria creazione, la software, di concerto con Sony, ha confermato l'approdo delle avventure di Aloy anche su PC, determinando così una nuova natura multipiattaforma per il titolo. Horizon approderà sul nuovo hardware in un'edizione completa che include, oltre al gioco base, anche ulteriori contenuti, tra i quali spicca l'espansione Horizon Zero Dawn: the Frozen Wilds.

Direttamente dalla scheda dedicata apparsa su Steam in seguito all'annuncio ufficiale della versione PC di Horizon: Zero Dawn, apprendiamo ora alcuni piccoli dettagli. Una sviluppatrice di Guerrilla Games è infatti intervenuta nelle discussioni della community, confermando che uno degli screenshot presenti nel database è tratto proprio dal porting PC: potete visionare l'immagine direttamente in calce a questa news. Inoltre, nel medesimo, breve, messaggio, è stato annunciato che Horizon: Zero Dawn Complete Edition supporterà il formato Ultra Wide nella sua versione PC.



Una feature che il gioco condividerà con la versione PC di Death Stranding, la cui pubblicazione è ora attesa per il prossimo 2 giugno. I due titoli, lo ricordiamo, condividono il medesimo motore grafico, ovvero il Decima Engine.