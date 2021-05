Horizon Zero Dawn su PC e Returnal: per Sony due grandi successi

Mentre Housemarque punta allo sviluppi di altri giochi ambiziosi come Returnal, l'epopea di Selene sembra aver convinto non solo il pubblico e la critica, ma anche la stessa Sony.

Nel recente report finanziario pubblicato dal colosso nipponico, il debutto di Returnal è stato infatti classificato come "lancio di una nuova IP di successo", con il roguelike che è stato affiancato a Ghost of Tsushima, campione di vendite su PlayStation 4. Un riconoscimento importante per il team di sviluppo, che non si era mai cimentato con una produzione di così grande portata. Ma le nuove IP non sembrano essere l'unica fonte di apprezzamento per Sony.

Dal medesimo documento, infatti, si apprende di come l'approdo di Horizon: Zero Dawn su PC abbia generato grandi profitti. Nello specifico, la compagnia giapponese cita addirittura un 250% di ROI, ovvero % di ritorno dell'investimento, per il porting. Inoltre, si aggiunge, l'ampliamento delle piattaforme supportate ha consentito di accrescere la community di appassionati dell'avventura di Aloy, ma anche di raggiungere nuovi mercati, come la Repubblica Popolare Cinese.



In quest'ottica, non sorprende la scelta di Sony di proseguire nel processo di pubblicazione delle esclusive PS4 sull'hardware, con il prossimo che potrebbe essere Uncharted 4: Fine di un Ladro su PC.