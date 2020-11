Horizon Zero Dawn PC riceve la patch 1.07: ecco tutte le migliorie e ottimizzazioni

Mentre proseguono i lavori sull'attesissimo Horizon Forbidden West su PlayStation 5, i ragazzi di Guerrilla Games intervengono per risolvere i problemi residuali di Horizon Zero Dawn su PC pubblicando un aggiornamento che porta in dote anche diverse ottimizzazioni.

Attraverso la patch 1.07 della Complete Edition di Horizon Zero Dawn su PC, la software house olandese interna ai PlayStation Studios promette infatti di aver "lavorato sodo per risolvere alcuni dei problemi grafici più complicati, ossia quei problemi che hanno richiesto più tempo di sviluppo per essere corretti".

Entrando nello specifico degli interventi compiuti, il team di Guerrilla afferma di aver riscritto il modo in cui il motore grafico gestisce e ottimizza gli shader: l'ultimo aggiornamento rende completamente facoltativo questo tedioso processo, consentendo così agli utenti di eseguire in background, e in maniera automatica, l'ottimizzazione degli shader, velocizzandolo in funzione della potenza computazionale del proprio PC gaming d'elezione.

Dopo aver installato l'update 1.07, agli emuli di Aloy farà poi piacere scoprire che il Filtro Anisotropico, finalmente, funziona come previsto. In calce alla notizia trovate le note complete dell'ultimo aggiornamento del kolossal sci-fi di Sony. Qualora non l'aveste ancora letta, vi consigliamo infine di recuperare la nostra recensione di Horizon Zero Dawn su PC.