Horizon Zero Dawn su PC riceverà una patch di lancio: cosa aggiungerà?

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC, gli autori di Guerrilla Games confermano di essere al lavoro su di una patch che accompagnerà il lancio dell'avventura sci-fi a mondo aperto con protagonista Aloy.

L'aggiornamento in questione, come ogni "patch di lancio" che si rispetti, si premurerà di risolvere alcuni dei problemi e dei bug segnalati da chi, tra tester e addetti al settore, ha potuto provare la versione PC di Zero Dawn in queste ultime settimane. La patch per il day one della riedizione PC dell'esclusiva Sony, quindi, non dovrebbe introdurre ulteriori aggiunte contenutistiche alla già enorme offerta ludica confezionata dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios tra titolo base e DLC, ivi compresa l'espansione The Frozen Wilds.

Sulla scorta delle informazioni ottenute da un portavoce di Sony contattato da WCCFtech, l'aggiornamento migliorerà la stabilità del kolossal sci-fi e ne ottimizzerà il comparto grafico. A tal proposito, anche i rappresentanti di AMD hanno riferito di essere al lavoro su nuovi driver ottimizzati per Horizon Zero Dawn su PC: nel caso dovessero sopraggiungere dei problemi di compatibilità prima del lancio di questo update, AMD consiglia ai possessori delle proprie GPU di utilizzare i driver opzionali Adrenalin 2020 Edition 20.7.2.

L'uscita su PC di Zero Dawn è prevista per il 7 agosto su Steam ed Epic Store: nell'attesa, vi riproponiamo questo speciale su Aloy contro tutti negli scatti di Emanuele Bresciani.