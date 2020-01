Horizon Zero Dawn su PC, secondo Jason Schreier arriverà nel 2020

È ormai da qualche tempo che continuano a spuntare da fonti diverse voci di corridoio sul possibile approdo di Horizon: Zero Dawn su PC. A confermare ancora una volta l'imminente annuncio del gioco è il sempre ben informato Jason Schreier.

Il celebre giornalista videoludico sostiene infatti sul proprio account Twitter ufficiale che una fonte ben informata abbia di recente fatto la soffiata a Kotaku. Se così fosse, il gioco di Guerrilla Games disponibile attualmente in esclusiva su PlayStation 4 farà il proprio debutto su PC nel corso dell'anno corrente ed è quindi probabile che l'annuncio possa arrivare a breve. Stando inoltre alle parole di Schreier, una simile mossa da parte di Sony potrebbe portare ad un sensibile cambiamento del mercato, poiché determinerebbe la possibilità di arrivare su PC per qualsiasi esclusiva PlayStation presente o futura. Chissà se prima o poi assisteremo quindi anche all'arrivo di The Last of Us, God of War e Marvel's Spider-Man sulla piattaforma preferita da un numero sempre maggiore di utenti. In ogni caso si tratta comunque di dichiarazioni da prendere con le pinze e che potrebbero rappresentare l'ennesima informazione fasulla che si diffonde a macchia d'olio.

Vi ricordiamo che Horizon: Zero Dawn è mosso dal Decima Engine, lo stesso identico motore di Death Stranding, il primo progetto di Kojima Productions che arriverà anche su PC nel corso dell'estate 2020.

Tecnicamente va inoltre precisato che esclusive PlayStation come Horizon Zero Dawn,. Uncharted 4 e God of War possono già essere giocate su PC tramite la fruizione del servizio PlayStation Now, il cui costo mensile è di 9,99 euro al mese con la possibilità di abbonarsi per un intero anno al vantaggioso prezzo di 59,99 euro.