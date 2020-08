Horizon Zero Dawn PC: secondo un programmatore si tratterebbe di una build di debug

Non è certo un segreto che la versione PC di Horizon Zero Dawn, disponibile su Steam dallo scorso venerdì, stia soffrendo per via di alcuni problemi tecnici che in alcuni casi si limitando ad infastidire i giocatori e in altri impediscono persino di giocare. Qualcuno ha deciso di investigare, lasciando emergere dei dettagli molto interessanti.

Un programmatore ha infatti analizzato con molta attenzione i file di gioco e ha pubblicato una serie di commenti tecnici e curiosità, tra le quali troviamo una serie di informazioni che lasciano intendere come quella installata sui PC di molti giocatori non sia altro che una build di debug. Sembra inoltre che alcune scelte compiute dagli sviluppatori siano indice di scarso impegno nei confronti di questo porting. Dalle parole dell'utente sembra chiaro che sappia di cosa stia parlando ed è probabile quindi che le sue affermazioni non si discostino molto dalla realtà dei fatti.

In ogni caso pare che Guerrilla sia perfettamente consapevole dei problemi che affliggono la versione PC di Horizon Zero Dawn e nelle ultime ore ha confermato di essere al lavoro per pubblicare il più velocemente possibile una patch che possa sistemare le problematiche più gravi come i crash improvvisi.

