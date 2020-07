Horizon Zero Dawn PC: requisiti di sistema e impostazioni grafiche, c'è pure il FOV!

Con un nuovo trailer, Guerrilla Games ha finalmente svelato la data d'uscita di Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PC, che fortunatamente non è molto lontana. I giocatori potranno impersonare Aloy anche su Personal Computer nel corso di quest'estate, più precisamente a partire dal 7 agosto.

Il trailer ha anche rappresentato uno showcase delle funzionalità tecniche esclusive della versione PC, che sembrano essere piuttosto numerose e perfettamente in grado di soddisfare i palati di tutti i videogiocatori (e delle rispettive macchine da gioco). Su PC Horizon Zero Dawn: Complete Edition beneficerà del supporto ai monitor Ultra-Wide, avrà framerate sbloccato con tanto di limitatore settabile fino a 120fps, la vegetazione dinamica, dei riflessi potenziati e un'ampio ventaglio di opzioni per il display che spaziano dalla modifica della risoluzione al V-Sync, passando per il Refresh Rate, il Rendering HDR e persino il regolatore per il Campo della Visuale (FOV), la cui presenza era stata smentita a inizio marzo. Gli sviluppatori ritenevano che avrebbe potuto snaturare l'esperienza visiva, ma è evidente che hanno cambiato idea.

Ampia anche la selezione delle impostazioni grafiche (Texture, qualità dei modelli, Filtro Anisotropico, Ombre, Occlusione Ambientale, Motion Blur e altro), che i meno smaliziati possono regolare più facilmente grazie ai differenti preset messi a disposizione. Chiudono il quadro un ampio ventaglio di settaggi per la personalizzazione dei controlli del pad e dell'accoppiata mouse/tastiera e un utilissimo strumento per il Benchmark nel quale mettere alla prova la propria configurazione con le impostazioni grafiche scelte. A seguire trovate inoltre i requisiti di sistema:

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-2500K@3.3GHz o AMD FX 6300@3.5GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-4770K@3.5GHz o Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Il vostro PC è già pronto? Horizon Zero Dawn: Complete Edition verrà lanciato il 7 agosto su PC via Steam ed Epic Games Store al prezzo di 49,99 euro. Come il nome lascia intendere, includerà anche l'espansione The Frozen Wilds