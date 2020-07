Horizon Zero Dawn PC, Sony ha alzato il prezzo in molti paesi: come mai?

In occasione dell'annuncio della data d'uscita di Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC, Sony ha anche dato il via ai preordini su Steam.

La piattaforma di Valve opta da sempre per i prezzi regionali: ciò significa che il medesimo gioco viene venduto a prezzi differenti nei vari paesi sulla base delle condizioni economiche vigenti. Per questo motivo, quando sono stati aperti i preordini in Argentina, i giocatori locali hanno trovato Horizon Zero Dawn Complete Edition a 539 pesos, poco meno di 7 euro, in linea con le loro aspettative. Nel corso della notte, tuttavia, Sony è intervenuta per fare una correzione, aumentato il prezzo del gioco a 2100 pesos, ovvero a più di 26 euro. Un costo quasi quadruplicato, che rende il titolo molto meno accessibile per le tasche dei giocatori argentini. La stessa cosa si è verificata anche in altri stati: in Russia è passato da 1099 rubli a 2800 rubli, in Brasile da 94 real a 200 real, in Cina da 138 yuan a 198 yuan.

Come mai è successo ciò? La compagnia non ha rilasciato un commento in merito, pertanto non è possibile saperlo con certezza. Molti utenti stanno tuttavia dando la colpa ai giocatori di altri stati che aggirano il sistema utilizzando delle VPN per acquistare il titolo a prezzi inferiori. Non tutti, in ogni caso, sembrano essere d'accordo con questa ipotesi, dal momento che tale pratica non è facile da mettere in atto (serve una carta di credito registrata nel paese dal quale si sta tentando di acquistare) e, soprattutto, e punita severamente da Valve con la chiusura dell'account. Non è escluso che qualcuno possa averlo fatto, ma i numeri potrebbero non essere molto significativi. Dunque, altri ritengono che si sia trattato di un errore di Sony. Accortasi dei prezzi troppo bassi, potrebbe aver deciso di correggere il tiro. Fortunati coloro che sono riusciti ad acquistare il gioco prima della modifica! Per la cronaca, su Epic Games Store i prezzi non sono ancora stati incrementati, ma potrebbe solo essere una questione di tempo.

Prima di salutarvi, specifichiamo che da noi non è cambiato nulla, Horizon Zero Dawn Complete Edition è ancora prenotabile a 49,99 euro. L'uscita è prevista per il 7 agosto. Avete già dato un'occhiata ai requisiti di sistema minimi e raccomandati?