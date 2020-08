Horizon Zero Dawn PC: dove trovare tutti gli Osservatori

Durante l’esplorazione del mondo di gioco di Horizon: Zero Dawn potrebbe capitarvi di trovare alcuni strani ologrammi, chiamati Osservatori, che forniscono informazioni interessanti sul passato della Terra. Ecco la guida per trovarli tutti.

Gli Osservatori si presentano, sulla mappa e all’interno del gioco, con delle icone a forma di occhio, con cui potrete interagire attivando la modalità Concentrazione del dispositivo di Aloy. Così facendo, un ologramma comparirà davanti a voi, rivelando le strutture che in passato ricoprivano la terra in quel punto specifico, e si attiverà un file audio che racconterà la storia e la vita di alcuni dei predecessori prima dell’Apocalisse.

All'interno del gioco potrete trovare un totale di 12 Osservatori, e sbloccandoli conquisterete un totale di 2 trofei: Primo Osservatorio Trovato e Tutti Gli Osservatori Trovati; inoltre, completare il set e rivenderlo ai mercanti di Meridiana vi permetterà di ottenere una grossa quantità di frammenti di metallo.

Per permettervi di trovare in maniera più comoda e precisa tutte le località in cui si trovano gli Osservatori, vi rimandiamo al video che potete vedere in calce alla mini-guida.

