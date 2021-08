Horizon Zero Dawn su PC nel video 8K con mod Ray Tracing: la mostruosa potenza di RTX 3090

La versione PC del kolossal open world di Guerrilla Games è in grado di raggiungere vette grafiche semplicemente inavvicinabili dall'attuale generazione di console, come conferma lo youtuber Digital Dreams nel suo nuovo video che spinge Horizon Zero Dawn in 8K con mod Ray Tracing grazie alla potenza di NVIDIA GeForce RTX 3090.

Il creatore di contenuti ha così sfruttato l'eccezionale potenza computazionale del suo PC gaming di fascia alta per spingere il comparto grafico di Horizon Zero Dawn al suo limite estremo e condurre delle prove con l'ausilio di mod e tool celebri come quello di ReShade che implementa il Ray Tracing.

I risultati ottenuti dallo youtuber attingendo alla potenza di RTX 3090 sono incredibili, se consideriamo l'adozione dei preset grafici Estremi, l'utilizzo delle mod che aggiungono gli effetti di illuminazione in tempo reale analoghi al DXR e il target di risoluzione impostato in DSR sugli 8K, talmente elevato da rendere difficoltosa la gestione dell'encoding e del flusso video a 4320p generato da YouTube.

Cosa ne pensate di questo esperimento? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere uno speciale su RTX 3090, 3080 e 3070, la nuova famiglia di schede video di fascia alta con cui la casa verde ha tenuto ufficialmente a battesimo la serie NVIDIA Ampere.