Horizon Zero Dawn per PlayStation 4 in offerta a 29.90 euro su Amazon

Continuano le offerte deldi Amazon.it! Oggi vi segnaliamo in particolare la promozione su: la versione standard del gioco è in vendita aanzichè 74.99 euro, con uno sconto pari a 45.09 euro (-60%) sul prezzo di listino.

La versione in offerta è quella standard che include solamente il gioco completo, privo di DLC e contenuti bonus, in ogni caso si tratta di una buona offerta per portarsi a casa uno dei migliori prodotti del 2017 a prezzo estremamente ridotto.

Acquista Horizon Zero Dawn su Amazon.it (29.90 euro)

La promozione è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Gli abbonati Amazon Prime potranno godere della spedizione gratuita con consegna garantita in 24 ore nelle principali località, 48 ore nelle isole e piccoli comuni.

Nelle prossime ore, Amazon Italia lancerà nuove offerte su videogiochi e console per il Black Friday 2017, continuate a seguirci su queste paginee (anche su Facebook e Telegram) non perdere neanche una promozione!