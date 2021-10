Horizon Zero Dawn in portatile, aspettando Steam Deck: Yoshida ci gioca con GPD Win 3

In seguito allo straordinario successo commerciale riscosso dal lancio di Nintendo Switch, il concept della console ibrida e/o portatile è tornato ad affascinare i produttori hardware e software.

Sull'onda di questo trend, ha trovato fortuna non solo l'annuncio delle caratteristiche di Steam Deck, ma anche un'interessa campagna di crowfunding. Tramite i lidi di IndieGoGo, ha infatti preso vita anche GDP Win 3, un hardware da gioco portatile pensato appositamente per supportare i grandi titoli AAA. Proposta ai backers al prezzo di 1.049 dollari, la console monta un processore Intel Core i7 1195G7, una memoria 16 GB LPDDR4x 4266 e un SSD PCIe NVMe M.2 2280 da 1 TB.

Originariamente atteso sul mercato per il luglio di quest'anno, il GDP Win 3 è stato in seguito posticipato ad ottobre, con queste settimane che hanno visto l'avvio del processo di distribuzione. Ebbene, evidentemente, tra gli acquirenti dell'hardware figura anche Shuhei Yoshida, che ha deciso di mettere alla prova la console portatile con nientemeno che Horizon: Zero Dawn. L'ex Presidente di Sony Interactive Entertainment, ora responsabile dell'universo Indie di casa PlayStation, sembra decisamente soddisfatto di poter interpretare Aloy anche su questo nuovo hardware.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Jetpack Interactive stanno realizzando il porting PC di God of War.