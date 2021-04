Horizon Zero Dawn presto gratis senza PlayStation Plus su PS4 e PS5!

Prosegue l'iniziativa Play at Home, con la quale Sony sta regalando una marea di giochi PlayStation 4 a tutti i possessori delle sue console. Dopo Ratchet & Clank gratis offerto all'inizio di marzo, e gli altri 9 giochi gratuiti aggiunti alla selezione alla fine dello scorso mese, sta per arrivare il turno di un'altra grande esclusiva.

A partire dalle ore 05:00 di martedì 20 aprile fino alle 05:00 del 15 maggio potrete riscattare gratis nientepopodimeno che Horizon Zero Dawn: Complete Edition, action-adventure sviluppato da Guerrilla Games e ambientato negli Stati Uniti d'America del 31° secolo, un'epoca in cui una società primitiva di esseri umani e delle bestie meccaniche sono costrette a convivere. Il gioco sarà proposto per l'occasione nella sua edizione più completa, comprensiva anche del DLC della storia The Frozen Wilds, che narra di una nuova avventura di Aloy in un'area inedita.

Horizon Zero Dawn Complete Edition | Contenuti

Gioco base Horizon Zero Dawn

L'espansione The Frozen Wilds

Abito da ranger della tempesta Carja e Arco possente Carja

Pack Mercante Carja

Abito da pioniera Banuk e Arco da abbattimento Banuk

Pack Viaggiatrice Banuk

Pack Guardiana Nora

Artbook digitale

Tema PS4

Per riscattare Horizon Zero Dawn Complete Edition non serve PlayStation Plus: non dovrete far altro che dirigervi sulla sua pagina del PlayStation Store e cliccare sul pulsante "Aggiungi alla Raccolta". Nel momento in cui vi scriviamo viene ancora visualizzato il prezzo pieno di 19,99 euro, dovete solo pazientare un altro paio di giorni. Una volta riscattato, Horizon Zero Dawn rimarrà per sempre vostro, e sarà liberamente giocabile sia su PS4, sia su PlayStation 5 in retrocompatibilità.

Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora pochi giorni per riscattare gratis i giochi Play at Home gratis aggiunti lo scorso 26 marzo: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission (PSVR), Moss (PSVR), Thumper (PSVR) e Paper Beast (PSVR) verranno rimossi alle 05:00 del 23 aprile.