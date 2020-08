Horizon Zero Dawn e i problemi su PC: Guerrilla al lavoro per risolvere i crash

Come avrete ormai letto, il lancio della versione PC di Horizon Zero Down non è stato perfetto e, sebbene il titolo stia riscontrando un discreto successo in termini di vendite, non sono molti gli utenti soddisfatti del lavoro svolto da Guerrilla.

Oltre ai problemi già noti di Horizon Zero Dawn su PC segnalati dagli stessi sviluppatori e che riguardano stuttering e animazioni a 30 fotogrammi al secondo, pare siano in molti gli utenti che non possono giocare per via dei numerosi e continui crash dell'applicazione. Tali problematiche hanno subito attirato l'attenzione del team di sviluppo, che ha confermato come la soluzione ai crash sia al momento la priorità assoluta, invitando gli utenti che riscontrano problemi di questo tipo a segnalarli sui social network così che si conoscano più dettagli sugli errori e si velocizzi la pubblicazione di un fix.

Nel frattempo sono sempre più numerose le recensioni negative di Horizon Zero Dawn su Steam, quasi tutte scritte da giocatori poco soddisfatti dalle prestazioni del gioco anche su PC molto performanti. Si tratta di una situazione diametralmente opposta rispetto a quanto visto con Death Stranding, altra ex esclusiva PlayStation 4 in Decima Engine che vanta però un'ottimizzazione esemplare e il supporto al DLSS 2.0.