Horizon Zero Dawn, da PS4 a PC: il gioco è già il più venduto su Steam

Dopo un insistente susseguirsi di rumor, è infine giunta la conferma ufficiale dell'arrivo su PC della produzione firmata da Guerrilla Games: un apposito trailer di Horizon: Zero Dawn ha infatti fissato la data di uscita del porting.

L'ormai ex esclusiva PlayStation 4, accolto con entusiasmo dalla critica e dall'utenza Sony in occasione del lancio, si prepara dunque a farsi strada nella softeca PC. La community legata all'hardware sembra aver a sua volta accolto la notizia con deciso entusiasmo, tanto che nel giro di poche ore, Horizon: Zero Dawn ha scalato la classifica dei giochi più venduti su Steam, conquistandone la vetta. Nel momento, in cui scriviamo, questi sono infatti i titoli di maggior successo sulla piattaforma Valve:

Horizon: Zero Dawn Complete Edition; Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition; Death Stranding; DOOM Eternal; Metro Exodus; The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition; Halo: The Master Chief Collection; Football Manager 2020; Cyberpunk 2077; Need for Speed: Heat; Sekiro: Shadows Die Twice; Rust The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition; Total War: Warhammer II; Sea of Thieves;

Un risultato sicuramente notevole, che vedeporre buone basi in termini di ampliamento del pubblico in vista del futuro lancio del sequel. Di recente, infatti, lo ricordiamo, è stato confermato che Horizon: Forbidden West uscirà nel 2021 , in esclusiva su