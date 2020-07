Horizon Zero Dawn, PS4 Pro vs PC: video confronto per il gioco Guerrilla Games

L'inizio del mese di luglio 2020 ha visto Sony e Guerrilla Games ufficializzare l'arrivo dell'avventura di Aloy su di una nuova piattaforma. L'eroina dalla chioma ramata varca infatti i confini di PLayStation 4 per fare il suo debutto nella comunità PC.

Per accompagnare degnamente la notizia, il team di sviluppo ha diffuso un primo gameplay trailer di Horizon: Zero Dawn per PC, con il quale è stata inoltre confermata la data di uscita del gioco. Grazie a questo primo materiale diffuso da Guerrilla, i videogiocatori hanno potuto farsi un'idea di quello che sarà lo standard grafico proposto dal gioco sul nuovo hardware. Plasmato dal Decima Engine, in seguito sfruttato anche da Kojima Productions per il suo Death Stranding, l'RPG è ora protagonista di diversi video confronti, che puntano a verificare la distanza tra versione console e PC.



Direttamente in apertura a questa news, potete trovarne un esempio, rappresentato da un filmato confezionato dall'utente YouTube "Cycu1". Utilizzando il trailer di annuncio dell'arrivo di Horizon: Zero Dawn su PC, quest'ultimo ha realizzato un primo confronto tra sequenze PC e estratti di gameplay registrati da PlayStation 4 Pro. Cosa ve ne pare del risultato?



L'annuncio del porting è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati, tanto che al momento Horizon: Zero Dawn è il gioco più venduto su Steam.