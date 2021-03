Horizon Zero Dawn su PS5: arrivano 4K e 60fps con un update gratis?

Da poco è stato confermato che Ratchet & Clank su PS5 avrà il supporto ai 60fps tramite patch da aprile. Adesso c'è chi spera che lo stesso trattamento possa essere riservato anche ad Horizon Zero Dawn, l'Action RPG di Guerrilla Games esclusiva PS4.

Su Twitter l'insider GermanStrands ha infatti avanzando la speranza di vedere presto anche l'avventura di Aloy aggiornata ufficialmente per PS5, chiedendo ai suoi follower se condividono anch'essi l'idea che prima o poi Sony concretizzi tale ipotesi. È bene chiarire che quella dell'insider è una semplice richiesta, non c'è nulla di ufficiale né tantomeno qualche anticipazione concreta sulle prossime mosse del colosso giapponese. Horizon Zero Dawn sarà disponibile per il download gratuito dal 20 aprile al 15 maggio nell'ambito dell'iniziativa Play At Home di Sony: considerato che anche Ratchet & Clank è stato parte del servizio e che a breve verrà aggiornato con la patch ufficiale per PS5, sono in molti ad ipotizzare che anche per il primo capitolo di Horizon possa accadere un percorso simile. Ma fin quando non ci saranno dichiarazioni o conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, tutto rimane nel semplice campo delle speculazioni e delle speranze.

In attesa di scoprire se il primo episodio avrà un update su PS5 con supporto a 4K e 60fps, ricordiamo che Horizon Forbidden West è previsto su PS5 nel 2021, sebbene alcuni insider diano per certo il rinvio del gioco al 2022.