Horizon Zero Dawn 2 per PS5 in sviluppo? Guerrilla continua ad assumere!

C'è fermento negli studi di Guerrilla Games. Dopo l'ondata di assunzioni dello scorso luglio, lo studio olandese ha aperto altri 16 annunci di lavoro. Non sappiamo cosa stia bollendo in pentola, ma molti indizi puntato a Horizon Zero Dawn 2, ovviamente per PlayStation 5.

A giudicare dalla pagina dedicata alle assunzioni reperibile su Linkedin, Guerrilla Games è alla ricerca di ben 16 distinte figure lavorative, tra le quali spiccano un Vegetation Artist, che dovrà occuparsi della modellazione della vegetazione, e un Principal Animator for Living World, che invece sarà chiamato a dare vita ad un grande mondo di gioco lavorando a stretto contatto con i responsabili di Design, Intelligenza Artificiale e Art Direction.

Se c'è un gioco in grado di eccellere sia nella messa in scena di un mondo vivo e pulsante, sia nella resa della vegetazione, quello è senz'altro Horizon Zero Dawn. Che Guerrilla stia davvero lavorando a Horizon Zero Dawn 2 per PS5? Non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma non ci stupiremmo affatto se fosse davvero così. L'avventura di Aloy ha riscosso un successo strepitoso di critica e di pubblico, e le oltre 10 milioni di copie vendute rappresentano senza ombra di dubbio un incentivo più che valido per il finanziamento del progetto. La scena finale di Horizon: Zero Dawn, inoltre, ha lasciato le porte spalancate per un seguito. Manca almeno un altro anno al lancio di PS5, pertanto per il momento non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa di scoprire informazioni ufficiali.