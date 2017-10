Quest'oggi,ha condiviso qualche nuovo scatto per, DLC in arrivo per. Oltre alla bellezza della gelida ambientazione, gli scatti svelano ulteriori dettagli di una nuova macchina.

Gli sviluppatori ci forniscono nuovi screenshot di Aratack, sciamano della tribù Banuk, e di un mercante che saprà aiutare Aloy con preziosi consigli per la sua nuova avventura. In allegato alla notizia trovate le immagini pubblicate oggi in risoluzione 4K, e se volete scoprire nuovi dettagli sull'espansione vi invitiamo a seguire questo collegamento.

Horizon: The Frozen Wilds uscirà su console PlayStation 4 il 7 novembre.