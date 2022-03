Horizon Zero Dawn, nuovo record: il Divoratuono Demoniaco cade in 12 secondi

Con oltre 20 milioni di copie vendute per Horizon: Zero Dawn, il titolo di casa Guerrilla Games si è rivelato un grande successo, sia su console Sony sia, in un secondo momento, su PC.

Non sorprende dunque che a distanza di anni, e con un sequel già disponibile, la community di appassionati non esiti a vestire i panni di Aloy nella sua avventura di debutto. E c'è persino chi riesce a mettere a segno nuovi record, come un giocatore attivo su Reddit come "Black Hand". Quest'ultimo è infatti tornato a dedicarsi ad Horizon: Zero Dawn, affrontando il gioco in modalità Ultra Difficile. Così facendo, si è ritrovato a fronteggiare uno degli avversari più ostici dell'intero open world: il Divoratuono Demoniaco.



Tra le incredibili macchine che popolano il mondo di Horizon, il Divoratuono è sicuramente diventata una delle più iconiche e apprezzate tra i videogiocatori. Ebbene, il nostro appassionato è riuscito ad abbattere la creatura metallica impiegando solamente 12 secondi! L'arma utilizzata per compiere questa piccola grande impresa è stato l'arco, con Aloy che ha scoccato in questo caso un totale di quattro frecce. Per osservare in prima persona l'azione, potete sfruttare il video gameplay disponibile direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare?