Horizon Zero Dawn Remaster e Multiplayer: anche VGC conferma i rumor

Il rumor su Horizon Zero Dawn Remaster per PS5 sta trovando sempre più conferme, originato da Mp1st, il rumor è stato confermato anche da alcune fonti di VGC apparentemente vicine al progetto.

Andy Robinson di VGC conferma che la voce di corridoio corrisponde a realtà, stando a quanto dichiarato da alcune sue fonti definite affidabili. La riedizione di Horizon Zero Dawn dovrebbe includere numerose migliorie tecniche come modelli dei personaggi, illuminazione e animazioni, presentando così un comparto estetico simile a quello di Horizon Forbidden West uscito quest'anno.

Si parla anche di nuove opzioni per l'accessibilità, varie modalità grafiche e in generale una serie di miglioramenti al gameplay e alla struttura di gioco, con ottimizzazioni del codice e di altri aspetti della produzione. Mp1st svela l'esistenza di un gioco multiplayer di Horizon per PS5 e PC, quest'ultimo già anticipato proprio da VGC lo scorso anno. A quanto pare, Guerrilla aveva già in mente di includere la co-op in Horizon Zero Dawn ma l'idea è stata poi accantonata e la cooperativa non è stata inserita in Forbidden West proprio per creare un progetto separato, uno spin-off multiplayer online oppure Horizon 3.

Netflix e Sony stanno lavorando alla serie TV di Horizon e in tal senso una riedizione del primo gioco potrebbe uscire in contemporanea o poco prima del lancio dello show, esattamente come nel caso di The Last of Us Parte 1, rilanciato in occasione della produzione della serie TV di HBO.