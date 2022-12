Horizon Zero Dawn Remaster non sviluppato da Guerrilla? Nuovi rumor

Si torna a parlare della remastered (se non addirittura remake) di Horizon Zero Dawn, emersa negli scorsi mesi da diverse voci di corridoio ancora non confermate o smentite. A fornire qualche dettaglio è aggiuntivo è ora l'insider e giornalista Colin Moriarty durante l'ultima edizione del podcast Sacred Symbols.

Stando a quanto affermato da Moriarty, sembra che dietro al misterioso progetto non ci sarebbe Guerrilla Games, con Sony che lo avrebbe affidato ad un altro team al momento sconosciuto. "Stiamo dando per scontato che Guerrilla sta realizzando questa riedizione di Horizon Zero Dawn, tuttavia, se davvero esiste, ho sentito anche che è in lavorazione presso un altro team", afferma l'insider, aggiungendo più avanti nel podcast che le fonti da cui ha ricevuto l'informazione non vogliono che venga resa nota l'identità dello studio che si starebbe occupando della Remaster.

Oltre ad una riedizione del capitolo originale per PlayStation 5, si è parlato anche di uno spin-off multiplayer di Horizon tra i rumor, ma anche in questo caso tutto tace da parte di Sony e Guerrilla. Lo studio con sede ad Amsterdam è intanto impegnato nella conclusione dei lavori su Horizon Call of the Mountain, episodio sviluppato assieme a Firesprite ed in arrivo a febbraio al lancio di PlayStation VR2. Se davvero questi progetti esistono, non è da escludere che Sony inizi a parlarne dopo il debutto dello spin-off in VR.

Secondo il game designer David Jaffe, Sony vuole cavalcare l'onda della futura serie tv di Horizon con la realizzazione della Remaster o Remake del primo gioco: sarà davvero così?