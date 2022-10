Horizon Zero Dawn: Remaster o Remake e Horizon Online su PS5 e PC negli ultimi leak

Le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di MP1st descrivono le attività che starebbe portando avanti Sony Interactive Entertainment per dare forma a un gioco multiplayer di Horizon su PC e PS5 e alla versione attualizzata per PlayStation 5 di Horizon Zero Dawn.

Le 'gole profonde' di MP1st spiegano infatti che Guerrilla Games, insieme ad altre sussidiarie dei PlayStation Studios e ai team di supporto che collaborano con Sony, starebbe sviluppando la versione rimasterizzata 'in stile TLOU Parte 1' di Horizon Zero Dawn, come pure uno spin-off multigiocatore incentrato sull'IP portata in auge dalle avventure sci-fi con protagonista la fiera guerriera Aloy.

Stando ai leak, la riedizione PS5 di Zero Dawn dovrebbe vantare delle sensibili migliorie grafiche e di gameplay: vengono citati ad esempio dei profondi interventi nel sistema di illuminazione, l'aggiunta di texture ad altissima definizione e l'adozione di animazioni e modelli poligonali non inferiori a quelli del sequel Horizon Forbidden West, a sua volta al centro di rumor alimentati dalle attività mocap dell'attore di Sylens che presagiscono l'annuncio di un DLC.

La fonte del leak sostiene inoltre che l'adattamento PS5 di Horizon Zero Dawn dovrebbe offrire tantissime opzioni di accessibilità e delle modalità grafiche studiate per sfruttare appieno l'hardware e le funzionalità della console Sony di ultima generazione.

Le medesime fonti citate da MP1st ribadiscono inoltre i rumor sullo sviluppo di un gioco multiplayer della serie di Horizon, un progetto ad alto budget che sembrerebbe essere destinato ad approdare sia su PS5 che su PC. Gli ultimi leak citano persino la presenza di una modalità cooperativa, come pure di un sistema per personalizzare la tribù di appartenenza del proprio alter-ego.



A prescindere dalla credibilità di questi leak su Horizon Online e il Remake/Remaster di Zero Dawn, e dall'attendibilità della testata che li ha condivisi, come sempre invitiamo chi ci segue alla cautela e a considerare queste voci di corridoio come tali.