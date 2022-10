Horizon Zero Dawn Remaster: 'Sony vuole cavalcare l'onda della serie tv', per David Jaffe

Un leak relativo ai giochi PS5 e PS4 in sviluppo avrebbe rivelato l'esistenza di Horizon Zero Dawn Remaster oltre ad altri progetti legati alla serie Guerrilla Games come un titolo rivolto al multiplayer. Sony al momento non ha commentato quanto emerso, ma in molti già stanno condividendo le loro opinioni in merito.

In particolare, attraverso un nuovo video su Youtube, è il noto game designer David Jaffe ad aver detto la propria sulla possibile esistenza di una remastered del primo Horizon. Oltre ad aver rivelato che il nuovo Twisted Metal è nell'elenco leak dei giochi PlayStation in lavorazione, il creatore dell'originale God of War si è soffermato sui piani di Sony con la serie: il game designer sostiene come il colosso giapponese voglia cavalcare l'onda della serie tv di Horizon targata Netflix già in produzione per diffondere ulteriormente la popolarità del brand, proprio attraverso una riedizione del primo capitolo.

Jaffe fa quindi un paragone con la serie televisiva Cyberpunk Edgerunners, la cui popolarità ha di riflesso dato grandi benefici a Cyberpunk 2077, tornato in vetta alle classifiche su Steam registrando grandi numeri: Sony punterebbe dunque a replicare un effetto simile, sebbene per il momento non ci sia alcuna conferma ufficiale sull'effettiva esistenza di Horizon Zero Dawn Remaster.

Cosa ne pensate delle parole di David Jaffe?