Horizon Zero Dawn Remastered, ma non solo: altri giochi PS4 e PS5 nel documento leak

Una recente serie di report ha posto sul tavolo dell'industria videoludica la possibilità di assistere alla prossima pubblicazione di una versione rimasterizzata di Horizon: Zero Dawn e di un multiplayer ambientato nel mondo di Horizon.

Al momento, da Sony e da Guerrilla Games non è giunta alcuna conferma ufficiale, ma le fonti che riferiscono della veridicità dell'indiscrezione sono sempre più numerose. A queste ultime, si è in particolare aggiunta da poco anche la redazione di VGC, con il portale che ha affermato di aver avuto modo di verificare le indiscrezioni tramite "proprie fonti riservate". Dopo Gematsu e Mp1st, dunque, le voci a supporto dell'esistenza di una Horizon: Zero Dawn Remastered si intensificano a vista d'occhio.



A rendere la voce di corridoio ancora più intrigante, è tuttavia una dichiarazione condivisa dalla già citata redazione di Gematsu. Stando a quest'ultima infatti, i riferimenti legati ai due nuovi prodotti legati all'IP Guerrilla sarebbero parte di un non meglio precisato documento interno di Sony. Il leak includerebbe riferimenti a numerosi giochi PS4 e PS5 non ancora annunciati, tra i quali troverebbero appunto spazio anche la remastered di Horizon: Zero Dawn e un multiplayer ambientato nel mondo di Aloy.



Sulle altre produzioni citate nel documento, Gematsu ha per ora scelto di mantenere il riserbo. Non è tuttavia da escludere che nelle prossime ore altre fonti decidano di non preservare il segreto, diffondendo ulteriori indiscrezioni sulla futura line-up di PS5, PS4 e - eventualmente - PC.