Horizon Zero Dawn: ricordate la prima battaglia contro il Divoratuono?

Il Divoratuono è una macchina di grossa taglia che è possibile avvistare in Horizon Zero Dawn e anche in altri episodi della saga. Si tratta di una delle due macchine più grandi della sua categoria e, in cambio di una battaglia ostica, è disposto a regalare una bella quantità di punti esperienza. Vi ricordate la prima volta che lo avete affrontato?

L'aspetto di questa bestia, molto simile alla versione metalicca di un T-Rex, è a dir poco intimidatorio: le sue dimensioni, la sua potenza e la sua gamma di pericolose armi lo hanno reso noto nel franchise come uno dei nemici più temuti. Nonostante la sua mole, però, non è un avversario in cui capitava di imbattersi spesso.

A onor del vero, proseguendo lungo la quest principale di Horizon Zero Dawn, era possibile avvistarne uno solo nelle fasi finali della trama. Tuttavia, in realtà questa macchina aveva il suo habitat in cinque zone in totale. Fatta eccezione per quei pochi prodigi che sono riusciti a sterminare il Divoratuono Demoniaco in 12 secondi, per tutti gli altri la battaglia riservava non poche fatiche.

Molti ricorderanno anche il momento in cui hanno scoperto i punti deboli del Divoratuono, che in effetti era vulnerabile a quasi tutti gli attacchi elementali. La difficoltà vera risiedeva nella sua incredibile varietà di attacchi, inclusa la capacità di scansionare, che lo rendeva una bestia pericolosa, le cui mosse erano difficili da anticipare.

Esistevano, fortunatamente, diversi modi per sconfiggerlo e danneggiare le sue numerose componenti: la soluzione migliore, il più delle volte, era quella di posizionarsi in un punto sicuro e prendere la mira da lontano, facendo attenzione ai colpi di coda e al resto delle sue mosse.

Se è vero che esiste un potenziale Horizon Zero Dawn Remaster, dovremo prepararci a sfidarlo ancora, come se non bastasse averlo ritrovato in Horizon Forbidden West. Voi ricordate come lo avete sconfitto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.