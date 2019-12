Horizon Zero Dawn: secondo un giornalista russo, l'annuncio della versione PC è imminente

Sin dall'annuncio dell'arrivo di Death Stranding su PC, sono in molti i videogiocatori che hanno iniziato a chiedersi se Sony porterà mai altri titoli esclusivi su altre piattaforme. Stando alle parole di un giornalista russo, il prossimo titolo a seguire le orme dell'ultima fatica di Kojima potrebbe essere proprio Horizon: Zero Dawn.

Secondo tale dichiarazione, che va presa con il massimo riserbo, l'annuncio della versione PC del gioco mosso anch'esso dal Decima Engine verrà fatta a breve e l'uscita dovrebbe avvenire nel mese di febbraio 2020. Una simile decisione, sempre stando alle parole del giornalista, farebbe parte di una strategia di Sony che punta a rendere sempre più popolare il brand con protagonista Aloy, così da attirare molti più utenti su PlayStation 5, console di prossima generazione che dovrebbe arrivare sul mercato proprio con il sequel del titolo Guerrilla Games.

Si tratta di un'affermazione sicuramente inaspettata, anche se il canale YouTube del giornalista vanta al momento più di 615.000 iscritti, cifra non trascurabile. Che l'annuncio stia per arrivare proprio in occasione dei The Game Awards 2019? È impossibile dirlo al momento e, per scoprire se sia tutto vero o meno, bisognerà attendere ancora un po'.