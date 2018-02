Horizon Zero Dawn si è aggiornato alla versione 1.52

A quasi un anno dalla pubblicazione,continua a supportare il suo ultimo titolo,. Nella giornata di ieri è stato infatti pubblicato l'aggiornamento

Le modifiche apportate non sono molte, ma è stato risolto un fastidioso problema riscontrato da alcuni giocatori, che causava un crash del gioco quando si incontravano dei nemici con dei civili al seguito. In aggiunta a ciò, è stata aggiunta un'opzione che permette di accedere ai contenuti aggiuntivi nel PlayStation Store direttamente dal gioco.

Vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn e la sua espansione, The Frozen Wilds, sono disponibili esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Lo sapevate che all'inizio era prevista una mappa ancora più grande e una modalità cooperativa? Segnaliamo, infine, che recentemente Stefanie Joosten (Quiet di Metal Gear Solid V) ha fatto visita agli studi di Guerrilla Games, facendosi immortalare in compagnia del co-fondatore Hermen Hulst e di una Vedetta!