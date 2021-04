Horizon Zero Dawn, Sony sta lavorando al film? Spunta il report

Nata nel 2017, la serie Horizon è rapidamente diventata una delle più apprezzate in assoluto dai giocatori PlayStation (e non solo), al punto d'aver convinto Sony a mettere in cantiere un sequel, Forbidden West, destinato ad arrivare sul mercato quest'anno. Stando ad un nuovo report, il franchise sarebbe destinato ad espandersi anche con un film.

Secondo una fonte di Giant Freakin Robot descritta come "affidabile" e "verificata" - la stessa che nelle scorse settimane ha messo in giro la voce sul film di Demon's Souls - Sony sarebbe al lavoro anche su un adattamento cinematografico in live-action di Horizon Zero Dawn, primo capitolo della serie che ha presentato ai videogiocatori il personaggio di Aloy e l'originale setting, che vede una società primitiva e delle bestie meccaniche convivere negli Stati Uniti d'America del 31° secolo.

Purtroppo non c'è alcun modo di verificare queste voci, pertanto al momento vi consigliamo di prenderle con le pinze. Ciò che è certo, è che da un po' di tempo a questa parte Sony si sta "guardando all'interno" per attingere a piene mani da un portfolio di proprietà intellettuali da fare invidia. Con il film di Uncharted atteso nei cinema nel 2022, la serie di The Last of Us in sviluppo e il recente annuncio della pellicola di Ghost of Tsushima, non ci stupiremmo affatto se il colosso giapponese stesse pensando di riservare il medesimo trattamento anche a franchise del calibro di Horizon e Demon's Souls.