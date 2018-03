Horizon Zero Dawn: svelate le macchine più letali, le armi più usate e tanto altro ancora

Pochi giorni fa,ha spento la prima candelina. Lo ha anche fatto nel migliore dei modi, festeggiando il traguardo delle 7,6 milioni di copie vendute.

Quest'oggi, invece, con un'infografica apparsa sul blog ufficiale di PlayStation USA, i ragazzi di Guerrilla Games hanno svelato alcune statistiche molti interessanti. Tanto per cominciare, abbiamo scoperto che l'arma più utilizzata durante il primo anno è stata, prevedibilmente, l'arco, con il quale sono state scoccate ben 359,5 milioni di frecce. Segue poi la fionda, con 61,7 milioni di bombe lanciate, e via via tutte le altre armi.

Il nemico più letale in assoluto è invece stato il Secodonte, che ha ucciso i giocatori 20,9 milioni di volte. Non è la macchina più temibile del gioco, ma è la prima di un certo livello che è possibile incontrare durante l'avventura. Seguono il Divoratuono e il Manticero, che hanno sconfitto Aloy rispettivamente 18,2 e 15,9 milioni di volte. A quanto pare, i giocatori si sono ampiamente rifatti con le povere Vedette: ne sono state distrutte ben 18,2 miliardi!

Trovate queste e tante altre statistiche nell'infografica allegata in calce a questa notizia. Vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Segnaliamo, infine, che in questi giorni può essere acquistato in offerta sul PlayStation Store, assieme all'espansione The Frozen Wilds.